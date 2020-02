1931-2020 : André Théberge raconté par ses enfants

André Théberge avait une facilité pour approcher les animaux sauvages. Photo : Courtoisie Réjean Théberge.

Jacqueline et Réjean Théberge auraient pu refuser de raconter la vie de leur père, qui a été maire de La Pocatière, et de vivre leur deuil en famille. Au contraire, à l’image de leur regretté père, ils ont fait preuve de générosité, enchaînant les anecdotes familiales une à la suite de l’autre avec beaucoup d’humour, comme si c’était la meilleure façon pour eux de garder le souvenir de leur père vivant.

Ils habitaient tous Chicoutimi lorsque leur père a obtenu le poste de directeur régional de l’Union catholique des cultivateurs à La Pocatière (aujourd’hui l’UPA) en 1964. André Théberge, feu sa conjointe Micheline Murray et leurs sept enfants – un huitième viendra au monde à La Pocatière – avaient fait la route qui sépare Chicoutimi à La Pocatière à bord d’une Volkswagen Coccinelle.

Encore aujourd’hui, Jacqueline Théberge essaie de comprendre comment neuf personnes ont bien pu s’entasser dans un si petit véhicule sur un peu plus de 350 km. « Ça balançait, car c’était le même principe qu’on refaisait quand on montait en Ontario voir la famille du côté de ma mère », ajoute-t-elle en riant.

Une anecdote fort amusante, mais qui démontre très bien les qualités que tous reconnaissaient à André Théberge : un homme débrouillard, optimiste et aventurier, avec une forte capacité d’adaptation et axé sur les solutions. Cette histoire de leur arrivée à La Pocatière témoigne également de cet esprit familial qui définissait si bien leurs parents, de l’avis de Réjean Théberge, pour qui les repas étaient un bon prétexte pour rassembler famille, amis et voisins.

« Ils étaient très accueillants avec les nouveaux arrivants à La Pocatière qu’ils prenaient sous leurs ailes. Ils étaient très ouverts d’esprit. Quand on était au Cégep, si on débarquait à la maison avec des amis après un party un peu arrosé, même s’il était passé minuit, ils ne nous laissaient pas dehors », raconte-t-il.

Plusieurs passions

André Théberge était également un homme qui ne se limitait pas qu’à une seule passion. Véritable amant de la nature, il appréciait particulièrement la chasse et la pêche, cueillir des noisettes ou simplement s’adonner à une belle promenade en forêt.

« Ce côté plein air que nous avons tous, ça vient clairement de lui », enchaîne Jacqueline Théberge.

Vers 1966, peu de temps après son arrivée à La Pocatière, il instaurait « Les cours populaires de ski ». Ceux-ci se donnaient au sud de la 12eAvenue, aux abords de la rivière Saint-Jean.

« Notre maison servait de chalet de ski », poursuit son fils.

Grand amateur de musique, il jouait également de la guitare et de l’harmonica. Ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants qui se comptent respectivement au nombre de 13 et de 28 étaient un bon public de l’avis de Jacqueline et Réjean. Depuis qu’il habitait à la Résidence Hélène-Lavoie, c’est auprès des autres résidents qu’il se faisait entendre.

« Une préposée nous a dit qu’il était leur soleil du matin », ajoute sa fille.

Après avoir suivi des cours de pilotage à Montmagny, André Théberge a aussi possédé durant quelques années un avion qui était basé dans un champ de Rivière-Ouelle. Son fils Réjean Théberge se souvient même qu’il l’a monté à 6000 pieds d’altitude à plusieurs reprises pour sauter en parachute.

« Si on allait en voyage quelque part en famille, il louait toujours un avion et il faisait toujours faire un tour à tout le monde », poursuit-il.

Artificier, André Théberge organisait également les soirées feux d’artifice et les descentes au flambeau au Centre de ski de la Côte-des-Chats, devenu plus tard la Station plein air de Saint-Pacôme.

« Il était très sportif. Le ski, c’était un de ses sports favoris, évidemment, mais le ski nautique également et la natation. Il était ébéniste aussi. Il travaillait le bois. On ne t’a pas dit ça? » renchérit Jacqueline Théberge, comme si elle avait peur d’en oublier.

Homme impliqué

Outre sa carrière, ses passions et sa famille qui l’ont tenu occupé une bonne partie de sa vie, tous se souviendront d’André Théberge comme d’un homme impliqué au sein de sa communauté. À ce chapitre, soulignons son implication dans la création de l’Association des familles Théberge où il a cumulé les fonctions de président et de vice-président de 1990 à 2008, ainsi qu’au Centre de ski de la Côte-des-Chats de Saint-Pacôme où il a été président de l’organisation de 1966 à 1976.

« Jusqu’à la fin, je crois qu’il a fait l’unanimité partout où il est passé. Même quand il a fait de la politique, s’il avait des dissidents, ce n’est pas ce qui ressortait. C’était un homme d’action, prudent et respecté, présent pour ses enfants et pour les autres et qui ne se décourageait pas pour rien. Il nous a légué plusieurs belles qualités et je crois qu’il va nous inspirer encore longtemps », conclut Jacqueline Théberge.

Le service religieux de M. André Théberge sera célébré le samedi 29 février 2020 à 11 h, en la cathédrale Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Les membres de la famille accueilleront parents et amis au Complexe Funéraire Marius Pelletier de La Pocatière le vendredi 28 février 2020 de 19 h à 22 h, et le samedi, jour des funérailles, de 9 h à 10 h 50. Les cendres seront déposées au columbarium du Complexe funéraire.