Alexandre Barrette de passage à La Pocatière

Alexandre Barrette. Photo : Courtoisie.

La Corporation régionale de la Salle André-Gagnon et la Clinique d’optométrie Iris vous proposent le spectacle « Semi-croquant » d’Alexandre Barrette, le vendredi 21 février à 20 h.

Avec ses deux spectacles précédents, Alexandre Barrette a démontré ses talents de conteur, présentant à son public ses plus savoureuses anecdotes personnelles et familiales. C’est dans un registre légèrement différent qu’on le retrouve, alors qu’il se laisse aller à plus d’ironie et de dérision. Avec « Semi-croquant », on peut apprécier particulièrement le ton et l’écriture des textes d’Alexandre Barrette.

Depuis le début de son parcours en 2002, il a atteint une belle maturité professionnelle traduite par une grande aisance, une vivacité d’esprit et un excellent sens de la répartie. Les billets sont disponibles au www.salleandregagnon.com, au 1-866-908-9090 et chez Métro Plus Lebel de La Pocatière.

La Corporation régionale de la Salle André-Gagnon présente aussi le Montréal Guitare Trio et le California Guitar Trio le dimanche 23 février à 16 h. Le Montréal Guitare Trio (MG3) et le California Guitar Trio (CGT) s’unissent pour former un ensemble doublement électrisant : MG3 & CGT. L’association musicale entre MG3 et le CGT remonte à 2009. Depuis, les deux trios se retrouvent chaque année sur les routes des États-Unis et du Canada pour offrir un concert de guitares hors du commun.