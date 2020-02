Alstom : Une excellente nouvelle pour l’usine de La Pocatière

L’usine Bombardier à La Pocatière. Photo : Maxime Paradis.

La députée de Côte-du-Sud, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Mme Marie-Eve Proulx, se réjouit de la transaction conclue entre Bombardier Transports et Alstom, qui fait de la Caisse de dépôt et placement du Québec le premier actionnaire d’un géant mondial du transport collectif. Les engagements d’Alstom d’établir son nouveau siège social pour les Amériques dans le grand Montréal, de développer des centres d’excellence et de recherche et de créer de nouveaux emplois dans les installations de La Pocatière et de Sorel-Tracy constituent de bonnes nouvelles pour les travailleurs et pour les PME de la région.

Pour Mme Proulx, l’écosystème régional développé autour de Bombardier est d’une importance capitale et son développement doit être poursuivi.

« Je suis très heureuse de l’annonce de cette transaction qui viendra assurément créer de nouveaux emplois à l’usine de La Pocatière tout en assurant la continuité des partenariats d’affaires avec les 200 entreprises qui gravitent autour. Quand on connaît l’incidence économique et sociale d’un fleuron comme Bombardier ici à La Pocatière, on ne peut que se réjouir de cette nouvelle. Notre gouvernement a toujours été clair. La croissance du transport ferroviaire est au cœur de nos priorités en matière de développement économique régional, et nous travaillons à préserver son écosystème et l’expertise que nous avons acquise au Québec. Les employés de l’usine de La Pocatière peuvent être rassurés : l’entreprise est très bien placée pour saisir les occasions à venir au Québec relativement à la construction de trains », a dit Marie-Eve Proulx, députée de Côte-du-Sud, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

Rappelons qu’Alstom est déjà un partenaire important des grands projets de transport du Québec. L’entreprise française avait remporté le premier appel d’offres pour le remplacement des wagons du métro de Montréal, avant qu’un consortium avec Bombardier ne soit formé. Alstom est également le fournisseur des trains légers du REM. Rappelons également que la transaction proposée doit faire l’objet de plusieurs approbations réglementaires, et que la clôture officielle est prévue en 2021.