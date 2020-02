André Théberge (1931-2020) : Un véritable bâtisseur

André Théberge. Photo : Courtoisie CDBQ.

Directeur de l’UPA de la Côte-du-Sud (anciennement Union catholique des cultivateurs de Québec-Est) de 1964 à 1992, André Théberge a également été maire de La Pocatière de 1992 à 2005. Retour sur la vie d’un homme qui a marqué la région par son implication syndicale et politique en Côte-du-Sud.

Né à La Doré au Lac-Saint-Jean en 1931, c’est en forêt comme bûcheron qu’André Théberge a commencé à cumuler ses premières expériences professionnelles dans sa région natale. Il a fait son entrée à l’UPA (Fédération de l’UCC du Saguenay–Lac-Saint-Jean) comme organisateur syndical en forêt en 1951. Il a été nommé premier responsable de la syndicalisation des travailleurs forestiers en 1955.

Trois ans plus tard, en 1958, André Théberge prend en charge, entre autres, des campagnes de recrutement chez les cultivateurs et travailleurs des chantiers coopératifs, en plus de devenir secrétaire de l’Office des producteurs de bois. Il déménage à La Pocatière en 1964 pour occuper la fonction de directeur de la Fédération de l’UCC de Québec-Est, devenue par la suite l’Union des producteurs agricoles de la Côte-du-Sud.

« Ceux qui l’ont connu au bureau gardent un bon souvenir de lui. Il arrêtait à l’occasion pour nous saluer et prendre des nouvelles de ce qui se passait en agriculture. Il a suivi de près le dossier de l’harmonisation des territoires qui a amené à la fusion de notre fédération avec Chaudière-Appalaches et le Bas-Saint-Laurent, ayant participé à la fondation de la Fédération de l’UPA de la Côte-du-Sud. André Théberge fait partie de l’histoire de l’UPA dans la région », écrit Claire P. Beaulieu, directrice du Centre de services de La Pocatière de la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent.

Mme Beaulieu est d’ailleurs celle qui a soumis la candidature d’André Théberge au prix Gérard-Filion qui lui a été décerné en 2008. Remis autant aux personnes toujours en fonction qu’aux retraités de l’UPA, ce prix visait à récompenser le travail et l’engagement de ceux-ci à la cause des agricultrices et des agriculteurs du Québec. Les candidatures étaient évaluées en fonction du nombre d’années de service au sein de l’organisation, les principales réalisations professionnelles, le rayonnement dans la classe agricole québécoise et la contribution à l’agriculture et au syndicalisme agricole québécois, de résumer Mme Beaulieu.

Parmi les autres récompenses et hommages qui lui ont été décernés, soulignons la médaille commémorative du 125eanniversaire de la Confédération du Canada décernée en reconnaissance de sa contribution significative au bien être de ses compatriotes, sa communauté et au Canada en 1992, un hommage de la défunte Corporation de développement économique du Kamouraska en 1996 pour son implication à la cause et l’avancement du développement économique du Kamouraska comme administrateur au sein du conseil d’administration de l’organisation ainsi que le trophée de la personnalité socio-économique et le méritas hommage lors du Gala de l’entreprise de l’ancien CLD du Kamouraska en 2005.

Mairie, Co-éco et CDBQ

Élu conseiller municipal en 1991 à la Ville de La Pocatière, André Théberge a ensuite été réélu au poste de maire cette fois-ci, de 1992 à 2005. Durant ses années à la mairie, il participera notamment à la fondation de la Corporation environnementale de la Côte-du-Sud, aujourd’hui Co-éco, qu’il présidera de 1995 à 2003 ainsi qu’à la fondation du Centre de développement bioalimentaire du Québec (CDBQ) où il a assumera les fonctions d’administrateur, vice-président et président de 1996 à 2007.

À ce chapitre, rappelons que le CDBQ, aujourd’hui reconnu comme un leader dans le domaine de la recherche et du développement agroalimentaire au Québec, n’aurait pu jamais voir le jour sans la volonté d’André Théberge et plusieurs autres acteurs du milieu régional qui ont formé le premier conseil d’administration de l’époque : Gilles Martin, Gaston Doré, Jean-Marc Bélanger, Gaston Saint-Laurent, Marcel Barbeau, Michel Viens, Louis J. Desjardins et Marcel Lavoie. La création de cette organisation, en 1997, avait pour but de palier à la fermeture des installations de la ferme expérimentale fédérale annoncée en mars 1995.

Maire de La Pocatière de 2005 à 2009, le député fédéral de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup parle d’André Théberge comme d’un bâtisseur de la Ville qui a tracé à la voie à lui et son équipe, à l’époque. « Bien avant qu’il ne soit maire, André Théberge a été pour moi et toute la fratrie Généreux des amis de longue date et sincères. […] En tant que maire, il m’a tracé une voie qu’il m’a été facile à suivre parce qu’il a géré la Ville de façon responsable, léguant toutes sortes de projets. Nous avons, le conseil municipal et toute l’équipe de la Ville, continué dans son sillon savamment préparé. Il mérite tout notre respect et que sa mémoire soit à jamais dans nos cœurs », a-t-il déclaré.

Le maire de La Pocatière actuel, Sylvain Hudon, M. Théberge a été un pionnier dans tout ce qui touche l’environnement. La création de la Corporation environnementale de la Côte-du-Sud, maintenant connu comme la Co-éco, en est un exemple éloquent. « Il laisse donc un bel héritage aux générations futures et à toute notre communauté », conclut-il.