Autobus scolaire : des parents craintifs pour la sécurité de leurs enfants

L'école Sacré-Coeur à La Pocatière. Photo : Maxime Paradis.

Des parents de Saine-Anne-de-la-Pocatière dont les enfants utilisent le transport scolaire pour aller à l’école Sacré-Cœur de La Pocatière sont inquiets pour la sécurité de leurs enfants lorsqu’ils montent à bord de l’autobus.

La conduite et l’attitude du chauffeur seraient problématiques, selon ce qu’ils ont pu observer et partager au Placoteux. Des plaintes, dont nous avons obtenu copies, ont été soumises à la Commission scolaire. Le transporteur a aussi été avisé. Selon la prétention des parents, le chauffeur ne débarquerait pas un enfant au bon endroit, traiterait différemment les élèves des élèves-brigadiers et ne serait pas courtois. Il aurait une attitude inappropriée. Il serait déjà arrivé que ce soit les enfants à bord qui mentionnent au chauffeur de s’arrêter pour déposer un enfant.

Une mère aurait même décidé de retirer son enfant de ce trajet pour en emprunter un autre qui passe 20 minutes plus tôt. Son enfant serait plus heureux ainsi. « Je ne voulais plus que mon enfant circule avec ce chauffeur, car il mettait sa sécurité en danger. Il y avait de la négligence envers les enfants », a dit cette maman qui préfère garder l’anonymat. Un autre parent dit avoir constaté le manque de jugement de la part du conducteur. « Il n’y a rien de pire que de craindre pour la sécurité de nos enfants. Le transport scolaire est un service offert que nous payons. J’aimerais savoir mon enfant entre bonnes mains », a indiqué ce parent. « Nous avons un sentiment d’impuissance face à la sécurité de nos enfants. »

À la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup, le directeur des communications Éric Choinière confirme que ce dossier est en analyse. Il a reconnu qu’un premier problème sur ce trajet avait été réglé en octobre, soit la conductrice précédente qui amenait un bébé à bord, ce que la commission scolaire a jugé inacceptable.

Puis, un chauffeur a pris la relève et des échanges ont eu lieu en novembre avec lui pour quelques ajustements. D’autres vérifications ont été faites suite à une plainte au début de 2020 et une caméra a été placée dans l’autobus. La Sûreté du Québec a aussi été avisée pour faire de la surveillance particulière pour le respect du code de la sécurité routière.

« On fait affaire avec un transporteur. Si le conducteur ne fait pas l’affaire, on a les moyens d’intervenir auprès du transporteur pour que ça change, avec des interventions et si malgré nos interventions les comportements inadéquats persistent, on peut demander le retrait. On est en analyse actuellement dans ce dossier-là », a dit Éric Choinière.