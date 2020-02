Bas-Saint-Laurent : Lentement mais sûrement

Photo : Courtoisie.

Avec la dernière bonne bordée de neige que le Bas-Saint-Laurent a reçue, l’achalandage touristique de la présente saison hivernale continue de progresser malgré un début plus lent que l’an dernier.

Les conditions des 1 800 km de sentiers de motoneige sont excellentes, les stations de ski connaissent une superbe saison et le parc national du Bic connait une hausse d’achalandage depuis le début l’hiver.

L’arrivée de la neige, à la fin novembre seulement, a forcé les bénévoles des clubs de motoneige de la région à redoubler d’ardeur pour finaliser la signalisation et le balisement des sentiers. Par contre, la saison de motoneige a réellement débuté à la fin janvier et grâce à l’excellent travail d’entretien par les clubs, les conditions de sentiers sont excellentes et l’achalandage touristique est au rendez-vous.

Pour une 2e année, la campagne de valorisation des sentiers de motoneige est active. Rappelons que cette campagne est une collaboration entre l’Union des producteurs agricoles (UPA) Bas-Saint-Laurent, la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) – section Bas-Saint-Laurent et Tourisme Bas-Saint-Laurent. Son objectif est de sensibiliser les motoneigistes à demeurer sur les sentiers balisés et à respecter les droits de passage offerts gracieusement par les propriétaires fonciers.

Avec des retombées économiques d’environ 22 M$ annuellement, l’activité de la motoneige est le produit hivernal majeur du Bas-Saint-Laurent.

Avec un budget de campagne hivernale de 100 000 $, le Bas-Saint-Laurent se présente comme « VOTRE destination motoneige 2020 ». Un message publicitaire télé a été diffusé en décembre et janvier, des campagnes et concours sur les stations de radio de Québec et du Centre du Québec sont présentement en ondes, des campagnes sur le Web et les médias sociaux sont diffusées en continu. Le Bas-Saint-Laurent s’est aussi joint à des promotions sur les marchés hors Québec, plus particulièrement l’Ontario, en partenariat avec le Québec maritime et l’Alliance de l’industrie touristique du Québec.