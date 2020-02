Bombardier : les travailleurs de La Pocatière préfèrent se concentrer sur leur travail

Claude Michaud. Photo : Archives Le Placoteux.

Habitués des rumeurs, les travailleurs de l’usine Bombardier de La Pocatière disent préférer se concentrer sur leur travail, plutôt que sur les rumeurs persistantes de démantèlement de certaines des divisions de la multinationale.

« On en parle, on voit les gros titres dans les journaux, mais il ne faut pas se concentrer sur les rumeurs. On est habitués », a dit Claude Michaud, président du syndicat.

Les employés préfèrent se concentrer sur les contrats actuels, « pour livrer à temps, comme La Pocatière l’a toujours fait », ajoute-t-il. Les contrats à venir les intéressent aussi, dont un potentiellement pour le mois de mars sur lequel il ne s’est pas davantage avancé. Leur attention est aussi portée vers le futur appel d’offres pour le tramway de Québec, en espérant un minimum de contenu local demandé. « On est là, on veut le faire, on a la technologie et l’expertise », ajoute M. Michaud.

Des rumeurs laissent entendre que Bombardier pourrait vendre certaines de ses divisions. Le ferroviaire (qui concerne La Pocatière) et l’aéronautique pourraient être concernés.