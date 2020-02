Bon départ pour la Fête des semences

Photo : Maxime Paradis.

La première édition de la Fête des semences a connu un bon départ le 2 février dernier.

L’événement se déroulait à l’ITA, Campus de La Pocatière et rassemblait une quinzaine d’exposants et de semenciers. 450 personnes sont passées dans la première heure de l’événement de préciser Émélie Lapierre, porte-parole du comité organisateur. L’événement a aussi été ponctué de conférences gratuites portant, entres autres, sur l’agriculture en milieu urbain, l’évolution des céréales et sur des façons alternatives de réaliser son potager.

« Il n’y a pas beaucoup de fêtes des semences au Québec. Habituellement, la plus près de nous est à Saint-Vallier, mais cette année il n’y en n’avait pas. On a vu une opportunité d’en tenir une et on est très heureux de voir la réponse des gens », mentionne Mme Lapierre.

Si la date du 2 février pouvait sembler tôt pour certains, le comité organisateur précise que celle-ci avait été choisie afin de ne pas tenir la Fête en même temps que d’autres événements similaires afin de maximiser la présence de semenciers.