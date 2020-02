Briser l’isolement un point à la fois

Photo : Courtoisie.

Des aînés et des personnes ayant une déficience intellectuelle dans L’Islet ont brisé leur isolement en travaillant ensemble sur un projet qui les a tous valorisés.

Ils ont participé à des ateliers de broderie à Saint-Jean-Port-Joli. Les aînés ont transmis leur savoir-faire et les personnes présentant un déficit intellectuel, qui avaient soif d’apprendre, ont pu en savoir plus sur, par exemple, le point de feston ou le point de chaînette.

Ce sont les aînés de la résidence Coopérative d’Habitation L’Accueil Projet L’Oasis qui ont partagé leur expérience aux participants de l’organisme Horizon Soleil.

« Les aînés ont besoin de se sentir utiles, c’est le savoir-faire d’une vie qu’ils peuvent offrir. Montrer à quelqu’un qui veut apprendre, c’est gratifiant », a indiqué Caroline Pérusse, conseillère pédagogique à la Commission Scolaire de la Côte-du-Sud pour le programme en intégration sociale.

Selon les enseignantes responsables, Marie Claude Marceau et Stéfanie Walter, le rapprochement entre les deux clientèles est un véritable succès. Chaque personne s’est sentie valorisée, impliquée et importante. Plusieurs ateliers de deux heures chacun ont permis aux participants de progresser. Ultimement, un grand projet de courtepointe sera réalisé, impliquant tous les organismes. Chacun fait un morceau et à la fin, cette œuvre représentera la fin des ateliers.

Les ateliers ont eu lieu autant à la résidence pour aînés qu’à l’organisme Horizon Soleil, ce qui a facilité la tenue des activités.

Leur démarche s’inscrit dans le cadre d’un projet de courtepointe unissant tous les organismes reliés au programme d’intégration sociale du Centre d’éducation des adultes de Montagny-L’Islet-Nord.