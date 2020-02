De la pêche blanche à la Zec Chapais

Pêche réalisée lors de la fin de semaine du 1er et 2 février. Photo : Courtoisie Zec Chapais.

La Zec Chapais permet maintenant la pêche blanche au lac Sainte-Anne. L’activité est offerte depuis le samedi 11 janvier dernier.

Il s’agit d’une première pour la Zec Chapais qui n’a jamais proposé pareille offre en saison hivernale par le passé. Le lac Sainte-Anne près de Sainte-Perpétue dans L’Islet est le plan d’eau qui accueille l’activité toutes les fins de semaine jusqu’au 15 mars, en raison de sa facilité d’accès et parce qu’il offre le meilleur potentiel de pêche pour l’omble de fontaine (truite mouchetée), été comme hiver.

« L’objectif est de valider l’engouement des gens pour l’activité et de bonifier notre offre au besoin, si la demande est au rendez-vous », explique N’Rick Villeneuve, chef d’équipe à la Zec Chapais.

Ainsi, pour le moment, la Zec Chapais ne fournit pas de matériel pour les pêcheurs. Ceux-ci doivent être autonomes et creuser leur trou dans la glace par eux-mêmes, de préciser le chef d’équipe. Un abri communautaire entièrement isolé et rénové comprenant des tables et un poêle à bois est toutefois mis à leur disposition sur la rive.

Jusqu’à maintenant, une dizaine de personnes se seraient prévalues d’un droit de pêche payable sur place, tout comme les frais relatifs à la circulation sur le territoire de la Zec. N’Rick Villeneuve rappelait également que les pêcheurs doivent avoir en leur possession un permis de pêche, soit celui de 2019 valide jusqu’au 31 mars 2020, ou faire l’acquisition d’un nouveau aux endroits où ils sont délivrés dans la région.

Sécuritaire

Malgré les tristes noyades de motoneigistes survenues récemment sur des plans d’eau québécois, N’Rick Villeneuve assure que les conditions de glace sur le lac Sainte-Anne sont très sécuritaires. Selon les dernières mesures, l’épaisseur varierait actuellement entre 18 et 20 pouces par endroit.

« Les rivières qui alimentent le lac Sainte-Anne sont à faible débit, donc on ne se retrouve pas en situation d’eaux vives. Les gens peuvent se rendent en motoneige sur le lac sans problème pour pêcher », concluait-il.