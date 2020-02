De merveilleux résultats à Rivière-du-Loup pour le CPA La Pocatière

Photo : Courtoisie.

Le 15 février dernier s’est tenue à Rivière-du-Loup la compétition Journée Donald Chiasson secteur Ouest et Mes Premiers Jeux.

Sont revenus avec des rubans, dans la catégorie Star 3 : Camille Landry, Juliette Roy, Émilie Bérubé et Flavie Normandeau. Catégorie Star 2 : Jacob Lavoie, Alice Dionne et Juliette Lizotte. Catégorie Relève : Angèle Lizotte et Alexis Lizotte.

Dans le volet Mes premiers Jeux, il s’agissait d’une première expérience de compétition pour plusieurs de nos patineurs. Se sont mérité un ruban, pour l’Étape 4 : Leaticya Bouchard, Léonie Dionne, Joève Berube, Alexane Duval et Noémie Arnaud. Étape 3 : Aurélie Bouchard et Noémie Dubé. Étape 2 : Enzo Fortin, Florence Ouellet et Mélodie Pelletier.

Du côté des patineuses de niveaux Olympiques spéciaux, elles se sont reparties chacune une médaille d’or. Il s’agit d’Anne-Marie Brodeur, OS Niveau 3, et Hélène Chamberland, OS Niveau 2.