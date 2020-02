De nombreux cas d’influenza au Kamouraska

Photo : Unsplash.com.

Les cas d’influenza confirmés sont nombreux dans le Bas-Saint-Laurent cette année, particulièrement au Kamouraska.

En date du 17 février, 1404 cas d’influenza avaient été confirmés au Bas-Saint-Laurent. À pareille date l’année dernière, on parlait de 772 cas et de 1219 en 2018. Il y a aussi une très forte prévalence de l’influenza de type B (971 cas).

Les deux MRC où l’activité grippale est la plus active sont le Kamouraska ainsi que Rimouski-Neigette, confirme le CISSS du Bas-Saint-Laurent.

Pour le moment, la situation se gère bien du côté des services d’urgence partout sur le territoire. « Nous souhaitons tout de même rappeler l’importance de se faire vacciner pour prévenir de possibles complications chez les personnes plus vulnérables. On parle des personnes âgées de plus de 75 ans, les personnes vivant avec une maladie chronique (diabète, maladie auto-immune, maladie pulmonaire, etc.) et des femmes enceintes », a précisé Ariane Douchet Michaud, du CISSS.

Les symptômes de la grippe et leur gravité peuvent varier en fonction de l’âge et de l’état de santé. Les principaux symptômes sont les suivants : fièvre soudaine, entre 39 °C et 40 °C (102 °F et 104 °F), toux soudaine, mal de gorge, douleurs musculaires ou articulaires, fatigue extrême, maux de tête. Il ne faut pas confondre la grippe avec le rhume. La fièvre est généralement absente lors d’un rhume et les douleurs musculaires sont plus légères. La plupart des personnes en bonne santé guérissent de la grippe par elles-mêmes au bout de 5 à 7 jours. Il faut bien se reposer et se nourrir selon son appétit. La toux et la fatigue peuvent toutefois durer jusqu’à deux semaines, et même plus.