De nouveaux investissements pour le mycodéveloppement

Photo : Julie Houde Audet.

La MRC de Kamouraska procède au lancement d’un projet visant l’essor du mycodéveloppement au Kamouraska. La MRC a reçu une aide financière de 120 000 $ de la part du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), en vertu du programme « Territoires : priorités bioalimentaires » pour soutenir sa vision du développement des activités entourant la culture des champignons.

En plus d’une participation financière et en service de 65 500 $ provenant du Fonds éolien de la MRC de Kamouraska, s’ajoutent des contributions monétaires et en service de 75 500 $ de partenaires du milieu que sont Promotion Kamouraska, la SADC du Kamouraska, le Groupement forestier Grand-Portage, Biopterre et les Saveurs du Bas-Saint-Laurent. Au total, le projet s’élève à une somme de 261 000 $.

Grâce à cette aide financière, la MRC de Kamouraska a créé, en août dernier, un poste de chargée de projet au mycodéveloppement. Mme Pascale G. Malenfant a été retenue pour assurer la poursuite de la structuration et du développement de cette filière innovante qui vise la valorisation des multiples potentiels des champignons. Mme Malenfant s’applique déjà à mettre en place les conditions favorables à l’émergence de produits, de services, de procédés et d’entreprises mycologiques au Kamouraska. Son mandat concerne aussi l’animation, la mobilisation, les communications et le développement de projets.

« Le secteur mycologique recèle un potentiel immense et prometteur. Ce partenariat financier et en service va nous permettre de passer à la vitesse supérieure en professionnalisant la filière pour faire du Kamouraska un territoire mycoactif, et ce, à tous les niveaux », explique M. Yvon Soucy, préfet de la MRC de Kamouraska.

Figurant parmi les priorités de développement territorial de la MRC, le « Kamouraska mycologique » est l’aboutissement du travail des dix dernières années par plusieurs acteurs du milieu.