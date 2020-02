Des agricultrices enrichies par un voyage au Sénégal

Les agricultrices participantes au Sénégal. Photo : Courtoisie.

Des agricultrices du Québec, dont deux de Saint-Pamphile, sont de retour d’une mission de coopération au Sénégal où elles sont revenues enchantées de leur expérience.

Il s’agissait d’un premier voyage du genre autant pour Isabelle Bélanger, agronome et copropriétaire de la ferme laitière Bélica et Diane Bouchard, copropriétaire de la Ferme Claude Dupont et militante de la première heure pour les droits des agricultrices.

Les deux souhaitaient effectuer un voyage humain et enrichir leurs connaissances. Elles ont été bien servies.

« Ce qui m’a marqué le plus là-bas ce sont les femmes, leur manière, la chaleur, la solidarité, la gentillesse. Les Sénégalaises sont très fières », a constaté Diane Bouchard.

Toutes deux ont affirmé que les agricultrices sénégalaises, malgré les conditions extrêmes dans lesquelles elles travaillent, ont une superbe attitude, ce qui les a beaucoup impressionnées.

« Leur philosophie de vie… Elles sont moins riches et choyées que nous, mais ont quand même le sourire dans la figure. Je me disais en revenant que nous, on se plaint le ventre plein », a ajouté Isabelle Bélanger.

Ces femmes agricultrices doivent composer avec la sécheresse huit mois par année et par l’absence d’électricité en certains endroits.

4500 km

Les 16 agricultrices québécoises ont pu découvrir pendant deux semaines la réalité des organisations paysannes – elles en ont rencontré 15 et ont fait 4500 km – et le rôle inestimable des femmes ainsi que les défis qui se posent.

« Elles ont vraiment de grands défis, sachant que 70 % des gens travaillent en agriculture et 60 % de la population est analphabète. Elles travaillent dans des conditions extrêmes », a dit Mme Bouchard.

Si la façon de travailler au Québec par rapport au Sénégal est différente, elles ont tout de même été inspirées par cette mission.

« Il y aussi le contexte de la relève, nous on en a très peu, eux aussi. L’agriculture n’est pas très attrayante pour les jeunes, ils vont en ville pour travailler. C’est un peu le même contexte ici », a remarqué Isabelle Bélanger.

Les deux ont signifié leur intérêt à faire de nouveau un voyage du genre, pour s’enrichir et en tirer de belles expériences humaines.

UPA Développement international et les Agricultrices du Québec organisaient cette mission de coopération Canada-sénégalaise.