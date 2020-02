Des cartes de souhaits d’est en ouest

Nadia Gamache, Marché des Aulnaies, Saint-Roch-des-Aulnaies.

Depuis 2011, la Fondation André-Côté offre des cartes de souhaits exclusives aux entreprises et particuliers comme activité de financement; une collection originale de cartes pour toutes les occasions et pour le temps des Fêtes.

Dans les trois derniers mois, trois nouveaux points de vente ont été déployés sur le territoire s’ajoutant aux cinq qui étaient déjà en place. Dès maintenant, il est possible de s’en procurer à l’Épicerie du Coin de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, au Marché Ami de Saint-Pacôme et au Marché des Aulnaies de Saint-Roch-des-Aulnaies. Les cartes sont aussi disponibles à Saint-Pascal à la boutique Fleuriste Beau Site et chez Familiprix, ainsi qu’à La Pocatière à la Librairie L’Option, au Uniprix ou au bureau de la Fondation André-Côté.

Huit modèles sont actuellement en liquidation pour laisser place à la nouvelle collection de cartes; des paysages merveilleux du Kamouraska, crédit photo d’Anyse Lévesque.

Vous pouvez consulter les catalogues sur le site web : fondationandrecote.ca, ou contacter la direction générale par courriel ou par téléphone.