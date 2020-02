Des centaines de joueurs de hockey attendus

Pierre Kidd, le président d’honneur. Photo : Courtoisie.

La 36e édition du Tournoi Provincial Atome-Pewee Desjardins du Kamouraska se tient du 13 au 16 février prochain, au Centre Bombardier de La Pocatière et au Centre sportif de Saint-Pascal.

La présidence d’honneur du tournoi a été confiée à «monsieur hockey» Pierre Kidd, de La Pocatière. C’est la première fois que l’homme de 77 ans se voit confier un tel honneur.

M. Kidd joue encore au hockey quatre fois par semaine et a participé à plus de 5000 parties dans sa vie! Il marche et fait du jogging en plus de jouer au tennis l’été.

« Je n’ai jamais vraiment arrêté. Je prêche par l’exemple, j’ai ça à cœur le hockey. Quand on vieillit, il faut garder l’intérêt! », a résumé le président d’honneur.

M. Kidd n’a pas hésité lorsqu’on lui a proposé de remplir le rôle de président d’honneur du tournoi.

« Des bénévoles aujourd’hui, il n’y en a pas des centaines. Ces gens-là travaillent fort et on ne peut pas leur refuser ça », a dit M. Kidd.

Imposant tournoi

Regroupant 34 formations, dont cinq équipes Voisins du Kamouraska, le Tournoi Provincial de hockey Atome-Peewee Desjardins du Kamouraska est l’un des plus importants tournois de hockey mineur dans la région.

Plus de 500 joueurs participent au tournoi, ce qui représente des retombées économiques extrêmement intéressantes. Plusieurs nuitées et repas seront offerts aux équipes provenant de l’extérieur. Ce tournoi représente donc une belle vitrine pour promouvoir notre Kamouraska auprès des 29 équipes provenant de l’extérieur et leur donner envie de revenir découvrir le Kamouraska durant la belle saison.

L’Association du Hockey Mineur du Kamouraska invite toute la population du Kamouraska et des régions environnantes à assister à cet événement sportif d’envergure et venir encourager les équipes participantes.

Le coût d’entrée journalier est de 5 $ par adulte, 3 $ pour les 12-17 ans et gratuit pour les enfants de 11 ans et moins. Il vous sera également possible de vous procurer un passeport pour la fin de semaine.

Plus de détails au www.ahmk.ca.