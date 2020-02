Des concerts de musique au Musée

Ensemble vocal La Chasse-Galerie. Photo : Courtoisie.

Un premier concert de musique sera présenté au Musée québécois de l’Agriculture et de l’Alimentation le 8 mars prochain. Les promoteurs de cet événement, Madeleine Sirois et Gaston Gagnon, ambitionnent déjà en présenter d’autres, si le succès est au rendez-vous.

Madeleine Sirois et Gaston Gagnon ont l’habitude de l’organisation de concerts. Durant une quinzaine d’années, avec l’aide d’autres bénévoles, ils ont porté à bout de bras la formule des Jardins enchantés en été, des concerts de musique en plein air à contribution volontaire dans la cour intérieure de l’ITA, Campus de La Pocatière. Le succès a été tel que la formule a fait des petits un peu partout dans la région depuis.

« Tant mieux si on en a inspiré d’autres, mais il faut dire qu’à la base, l’idée venait des Concerts d’été du parc Chanoine-Fleury à Saint-Jean-Port-Joli », reconnaît Gaston Gagnon.

Lorsque la série des Jardins enchantés a pris fin, le couple s’est investi pendant cinq ans à Québec en produisant et réalisant Les Après-midis des Ursulines. Ce projet leur a permis de développer beaucoup de contacts auprès de musiciens qu’ils désirent maintenant faire bénéficier aux gens de la région à travers leur nouveau concept des « Concerts au Musée ».

« Notre intention est que les concerts soient le plus possible orientés vers la musique classique et en proposer trois à quatre par année, tout dépendant la réponse des gens », indique Madeleine Sirois.

Un premier est d’ailleurs prévu le 8 mars avec l’ensemble vocal La Chasse-Galerie. Celui-ci sera toutefois consacré au vieux folklore et à la chanson québécoise. Ce sextuor vocal est composé de Marie-Michèle Roberge, soprano, Nathalie Dumont, alto, Richard Duguay et Alfred Marin, ténors, Michel Cervant et Robert Huard, barytons-basses. Ces chanteurs professionnels sont pour la plupart membres du Chœur de l’Opéra de Québec et/ou de la Chapelle de Québec (ensemble vocal de Bernard Labadie).

Faire connaître le Musée

Pour le directeur général du MQAA François Taillon, cette série de concerts proposée par Madeleine Sirois et Gaston Gagnon est un véritable cadeau du ciel pour le Musée qui cherche toujours à se faire connaître davantage auprès de la population en raison de son emplacement peu orthodoxe, derrière le Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

« Ça permet aussi d’animer le Musée en hiver avec une certaine gamme d’activités culturelles qui ne s’inscrit pas nécessairement dans notre mission, mais qui est complémentaire à tout ce qu’on propose déjà », a-t-il déclaré.

De leur côté, Madeleine Sirois et Gaston Gagnon estiment que la salle retenue pour présenter les concerts, qui peut accueillir environ 85 personnes, a l’acoustique parfaite pour leur projet.

Pour en savoir davantage sur les « Concerts au Musée » rendez-vous sur le site lesconcerts.ca/musée.