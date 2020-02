Des élèves prennent en charge l’entretien de leur patinoire

Photo : Courtoisie.

Des élèves du primaire de l’école Saint-Joseph à Saint-Pamphile se sont assurés que leur patinoire extérieure soit entretenue et déneigée cette année, en prenant le taureau par les cornes.

C’est d’abord grâce à eux et leurs professeurs qu’ils ont une patinoire depuis deux saisons. En effet, plusieurs élèves adeptes de patinage et de hockey souhaitaient s’adonner à leurs sports, mais l’aréna était trop loin et comme il n’y avait pas de patinoire extérieure municipale, ils ont décidé de prendre les choses en main. Grâce aux professeurs, élèves et dirigeants d’entreprises, ils ont réussi à mettre sur pied une patinoire qui n’a pratiquement rien coûté.

La première saison, la municipalité a contribué suffisamment pour l’entretien, mais la contribution a baissé cette année.

« Il faut payer la personne qui déneige, qui glace. Les enfants se sont dit “ça nous la (la patinoire) prend, il faut trouver une solution”. Ils ont proposé de ramasser des fonds en organisant une soirée. Quand on va chercher les jeunes avec quelque chose de concret, qui leur appartient, il ressort des bénéfices de tout cela. Ils ont embarqué à 100 000 », a raconté l’enseignante, Catherine Lemelin.

Les élèves n’ont eu que quelques semaines pour organiser leur première soirée glacée. Ils ont tout géré, des appels aux fournisseurs, jusqu’à la comptabilisation des dollars amassés. Divisés en différents comités, les élèves ont dû prendre plusieurs initiatives, travailler en équipe et être professionnels.

« Ils ont créé des contacts avec les fournisseurs autour. On a travaillé le côté professionnel, sur le comment on parle à des gens. Les enfants ont aimé faire ça du début à la fin. Ils ont beaucoup appris là-dedans et nous aussi, d’ailleurs », ajoute Mme Lemelin.

C’est grâce au travail acharné de tous ces collaborateurs que les élèves ont pu réaliser, le 17 janvier dernier, une activité haute en couleur. 427 personnes se sont réunies dans des conditions climatiques ardues. Les gens ont profité de la soirée pour patiner, glisser, discuter autour d’un feu, manger et contempler des feux d’artifice dans la cour de l’école primaire Saint-Joseph de Saint-Pamphile. Les élèves de 6e année ont récolté plus de 4000 $ pour l’entretien de leur patinoire. C’est amplement pour assurer l’entretien. Avec les surplus, ils envisagent de faire niveler le terrain.