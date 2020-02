Des hauts gradés en judo à La Pocatière

Photo : Courtoisie.

C’est les 1er et 2 février derniers que Judo-Québec tenait un stage de Kata organisé par le club Judo-La Pocatière.

Le nouveau président de la commission provinciale des grades, M. Jacques Côté, a entamé une nouvelle politique de tenir des stages plus souvent en région alors que la plupart du temps ces événements se tiennent dans les grands centres urbains. Le club de La Pocatière a été ciblé au début de la saison par le président Côté, ceinture noire 6e Dan, et Judo-La Pocatière a accepté avec plaisir d’être l’hôte de cette activité.

Les deux Katas qui ont été étudiés s’adressent surtout aux judokas qui veulent passer leur grade de ceinture noire 3e Dan et plus et d’autres pour participer à des compétitions de kata.

Le kata de samedi est demandé pour un examen en vue du 4e Dan. Ce kata porte sur la base d’autodéfense sur les saisies, les coups de poings et de pieds, le bâton, le couteau et le révolver. Ce stage était donné par M. Daniel De Angelis, ceinture noire 6e Dan, et qui a été le président de Judo-Québec pendant 16 ans. Le Kata de dimanche portait sur le judo au sol, donc les immobilisations, les strangulations et les clefs de bras. Ce stage était donné par M. Philippe Davidson, ceinture noire 5e Dan, et membre de la commission provinciale des grades tout comme M. De Angelis.

Il faut noter que les katas sont une succession de mouvements codifiés mimant un combat et réalisant une démonstration technique. En judo, le kata se réalise toujours par deux personnes.

Ainsi, les stages tenus à l’école polyvalente de La Pocatière ont attiré 35 judokas. Le club Judo-La Pocatière avait deux représentants, soit Danny Berthiaume ceinture noire 1er Dan, et le directeur technique Jacques Dufour, ceinture noire 5e Dan.