Des investissements majeurs pour l’entreprise Michel Gamache & Frères

Photo : Courtoisie.

L’entreprise Michel Gamache et Frères investit 2 millions de dollars pour l’achat d’une usine mobile de concassage et autres équipements connexes, ce qui lui permettra de diversifier encore davantage son offre de services.

Michel Gamache et Frères (MGF) est une entreprise familiale active depuis 1980, dont le siège social est situé dans le parc industriel de L’Islet. L’entreprise est spécialisée en excavation pour les travaux en génie civil, commerciaux, agricoles, institutionnels et résidentiels, ainsi qu’en démolition de structures de béton et de bâtiments. MGF possède plus d’une soixantaine d’unités de machinerie récentes (excavatrices, chargeurs, bouteurs, camions 10 roues, 12 roues, semi-remorques, etc.), et une division de forage et de dynamitage.

Cette année, MGF investira 2 millions de dollars pour l’achat d’une usine mobile de concassage à la fine pointe de la technologie qui permettra à l’équipe d’être opérationnelle dans les quelques heures suivant son arrivée sur un chantier. Ces équipements seront complémentaires à leurs services de dynamitage et d’excavation puisqu’ils permettront le recyclage de béton.

De plus, l’année dernière, MGF a acheté l’entreprise Florent Chouinard située à Sainte-Perpétue et, par le fait même, a fait l’acquisition de deux gravières-sablières. Grâce à cette transaction importante et à l’achat de leurs équipements de concassage, MGF sera maintenant beaucoup plus autonome quant à son approvisionnement en matériaux granulaires et ainsi gagnera en efficacité et compétitivité. L’entreprise offrira son service de concassage en sous-traitance aux entreprises de la région.

« Notre objectif est de proposer des projets clés en main à nos clients, tout en respectant leur délai et leur budget. En tant qu’entrepreneur général en excavation, nous souhaitons leur fournir une offre de services connexes complète comprenant le dynamitage, le concassage, le transport, etc. Notre offre de services intégrée représente un bel avantage pour notre clientèle, en plus de nos équipements qui sont à la fine pointe et de notre main-d’œuvre qualifiée. Tout ça nous permet de réaliser des projets complexes et de qualité » explique M. Pascal Gamache, vice-président.

Ces changements s’inscrivent dans une belle lancée pour l’entreprise qui vit une expansion constante depuis les dernières années et qui a réalisé plusieurs travaux d’envergure dans la région, dont l’agrandissement de Matériaux Blanchet à Saint-Pamphile, la construction de la nouvelle usine de Rousseau Métal à L’Islet et divers projets d’égout/aqueduc à Cap-Saint-Ignace et Saint-Jean-Port-Joli.

MFG compte à ce jour 45 employés et est dirigée par la famille Gamache (Michel, Pascal, Christine et Valérie Gamache).