Des médailles en quilles

Une partie des médaillés. Photo : Courtoisie.

Lors de la dernière rencontre à la salle de quilles de Témiscouata-sur-le-Lac, plusieurs quilleurs et quilleuses de la région ont bien performé.

Dans la catégorie 12-14 ans filles et garçon : Laurie Pelletier de Saint-Pascal et Julia Viel de Témiscouata-sur-le-Lac sont respectivement troisième et quatrième tandis que Zachary Turmel de SaintPascal et Charlie Pinet de Rivière du loup ont terminé deuxième et troisième.

La prochaine compétition aura lieu le dimanche 16 février prochain à Saint-Pascal.