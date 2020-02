Des plantes pour sensibiliser les députés

Les plantes et modes d’emploi remises aux députés. Photo : Courtoisie.

Les organismes communautaires ont remis des plantes aux députés du Bas-Saint-Laurent pour les sensibiliser aux difficultés financières auxquels ils doivent faire face.

Le geste symbolique vise à montrer que comme les plantes, les organismes communautaires offrent vitalité, bienfaits et retombées positives. Toutefois, elles ont besoin de lumière, de nourriture et d’eau.

« Ce sont des plaintes-araignées, à l’image des organismes communautaires, qui sont résilientes, mais pleines de vitalités. En contrepartie, elles ont besoin de terreau fertile, de lumière, de nourriture et d’eau. On leur a livré avec un petit mode d’emploi pour en prendre soin », a dit Émilie St-Pierre, coordonnatrice TROC du Bas-Saint-Laurent, un regroupement régional d’organismes communautaires autonomes regroupant principalement des organismes communautaires autonomes intervenant dans le domaine de la santé et des services sociaux dans la région.

Il s’agit de la quatrième année de campagne pour les quelque 5000 organismes communautaires du Québec qui soutiennent être sous-financés pour leurs missions globales. Actuellement, les organismes reçoivent 614 M$, mais voudraient 460 M$ de plus par année de façon récurrente. Selon Mme St-Pierre, cela représente moins de 1 % des dépenses de programmes gouvernementaux.

À l’approche du dépôt des budgets, les organismes souhaitent exprimer aux députés leurs besoins financiers pour les salaires, loyers et projets. Après quatre ans de campagne de mobilisation (Engagez-vous pour le communautaire), les organismes ont atteint le cinquième de leurs objectifs de rehaussement financier. Aussi, les organisations souhaitent s’assurer du respect de leur autonomie. Le gouvernement a adopté une politique qui reconnaît effectivement leur autonomie, mais comme c’est une politique et que ce n’est pas normatif, ce ne sont pas tous les ministères qui l’appliquent.

« On demande à ce que tous les ministères appliquent la politique. Quand on a du financement à la mission, notre autonomie est plus respectée. Tant et aussi longtemps que nos activités correspondent à notre mission, on est libres », a ajouté Mme St-Pierre.

Les actions de sensibilisation se dérouleront jusqu’au 14 mars.