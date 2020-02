Photo : Courtoisie Collège Sainte-Anne-de-La-Pocatière.

Inspirés par l’hiver, les élèves de troisième secondaire de l’option éducation physique du Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière ont créé une gigantesque œuvre d’art éphémère dans la neige, appelée du « snow art ».

L’idée a été soulevée par Isabelle Dionne, une collègue de l’enseignant en éducation physique Norbert Roy.

« Après, c’est allé super vite, on a préparé un plan sur ordinateur, on a fait les calculs, placé des balises et les élèves ont réalisé le tout jeudi dernier », raconte-t-il.

Après 20 minutes de consignes, les 32 élèves ont enfilé leurs raquettes et ont dessiné les différentes formes à partir du plan. En un avant-midi, le projet était complété.

« Ç’a donné un beau résultat, ils ont bien aimé. Surtout lorsqu’ils ont vu les images avec le drone », a ajouté M. Roy.

Le diamètre du centre est de 35 mètres et chaque flocon a 18 mètres de diamètre. « C’était beau de voir la coopération entre les élèves qui ont vraiment bien travaillé ensemble », a dit leur enseignant.

Le succès a été tel que l’expérience sera sans doute répétée l’an prochain. Cette fois, les jeunes seront appelés à préparer le projet en art plastique, puis en mathématique pour le plan, avant de le réaliser dans le cadre du cours d’éducation physique.

Pour voir la vidéo : https://www.facebook.com/watch/?v=168030364501185.