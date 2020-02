Tempête hivernale : routes enneigées et écoles fermées

La région est frappée par la première tempête nécessitant des fermetures d’école cet hiver. Quant aux routes, la plupart sont enneigées avec une visibilité réduite.

Cégep de La Pocatière, Centre d’études collégiales de Montmagny et Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière : tous ces établissements d’enseignement sont fermés pour la journée. Même chose pour la Commission scolaire de la Côte-du-Sud où toutes les écoles et services de gardes sont fermés pour la journée. À la Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup, toutes les écoles primaires et secondaires, ainsi que les services de garde sont fermés pour la journée.

À l’ITA, Campus de La Pocatière, les cours sont suspendus pour la journée, mais l’établissement demeure ouvert.

Routes

Tôt vendredi matin, les conditions varient d’un secteur à l’autre sur les routes de Kamouraska-L’Islet.

Sur la 132, la chaussée est enneigée avec présence de lames de nege entre L’Islet et La Pocatière, mais la visibilité est bonne. De La Pocatière à Rivière-du-Loup, la chaussée est enneigée avec présence de lames de neige et la visibilité est réduite.

L’autoroute est fermée entre Lévis et Montmagny. Entre Montmagny et La Pocatière, la chaussée est enneigée avec présence de lames de neige et la visibilité est réduite. De La Pocatière à Saint-Pascal, la chaussée est enneigée avec présence de lames de neige, mais la visibilité est bonne. De Saint-Pascal à Rivière-du-Loup, la chaussée est enneigée et la visibilité est bonne.

La route 204 entre Saint-Jean-Port-Joli et Sainte-Perpétue est enneigée avec présence de lames de neige et visibilité réduite. La chaussée est enneigée et la visibilité est toutefois bonne entre Sainte-Perpétue et Sainte-Lucie-de-Beauregard.

La 230 au Kamouraska est enneigée avec présence de lames de neige et visibilité réduite entre La Pocatière et Saint-Pascal. La chaussée est enneigée et la visibilité est bonne de Saint-Pascal à Saint-Alexandre.

Sur la 289, la chaussée est enneigée de Saint-Alexandre à Pohénégamook.

Prévisions

De 20 à 30 cm de neige supplémentaires sont attendus jusqu’à samedi matin dans la région, selon les plus récentes prévisions météo. Depuis jeudi, déjà 10 à 15 cm sont déjà tombés sur la région de la Capitale-Nationale et le Bas-Saint-Laurent.

Il est prévu que la neige s’intensifie au courant de la journée. Des vents forts à violents souffleront du secteur nord-est et causeront de la poudrerie généralisée le long du fleuve. La visibilité sera soudainement réduite à presque nulle à plusieurs endroits.