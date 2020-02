Faire de nos PME des employeurs de choix

Sur la photo, de gauche à droite : Valérie Bossé, Paméla Bérubé et Daphné Soucy, formatrices de PB Dimension RH. Photo : Courtoisie SADC du Kamouraska.

Une nouvelle formation intitulée « Certification Attraction de talents » sera offerte aux entrepreneurs kamouraskois dès avril prochain. Ce projet est rendu possible à coût réduit pour les entreprises grâce à l’implication financière de la SADC du Kamouraska et de Services Québec.

La pénurie de main-d’œuvre qui sévit dans la région est la raison première pourquoi la SADC du Kamouraska a choisi d’offrir cette nouvelle formation qui sera dispensée par la firme spécialisée en gestion des ressources humaines PB Dimension RH.

« Oui, l’immigration est une solution à la pénurie de main-d’œuvre. Les travailleurs expérimentés également. Mais il ne faut pas négliger les bonnes pratiques en gestion de ressources humaines non plus pour demeurer des employeurs attractifs », mentionne Anik Briand, directrice générale de la SADC.

Dans un contexte où c’est maintenant les employés qui choisissent leur employeur et non plus le contraire, il est plus que jamais important pour les entreprises de se démarquer à ce chapitre.

« Une façon d’augmenter notre notoriété comme employeur est de travailler à la rétention de nos employés existants. S’ils sont heureux, le bouche-à-oreille qu’ils feront sur le terrain en faveur de l’entreprise sera beaucoup plus puissant », poursuit-elle.

La formation « Certification Attraction de talents » vise donc à corriger ce type de lacune auprès des employeurs, plus particulièrement les dirigeants de PME ou d’organismes qui ne disposent pas toujours de directeurs de ressources humaines et qui doivent veiller à ce volet à travers toutes leurs autres tâches de gestion.

« L’objectif est que l’employeur reparte avec des outils concrets qu’il va pouvoir mettre en application rapidement », ajoute Anik Briand.

D’une durée de 22 h, la formation se penchera sur quatre volets distincts que sont la culture et les politiques internes, l’attractivité et le recrutement, la sélection des candidats, ainsi que l’expérience employé. Des exemples concrets seront fournis aux employeurs afin qu’ils puissent mettre en application rapidement leurs apprentissages. Un suivi personnalisé de deux heures pour chacun des participants est également au menu de la formation.

« On vise une cohorte de huit à 12 personnes qui débutera le 2 avril », précise la directrice générale.

Les employeurs désireux d’obtenir cette certification peuvent s’inscrire directement sur le site internet de la SADC du Kamouraska.