Familles de cœur recherchées

Mario Dumont. Photo : Courtoisie.

La campagne majeure de financement 2019-2023 de la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB, lancée sous le thème « Aidons-nous, réalisons notre Centre de jour », entame son dernier blitz auprès des familles de cœur afin d’atteindre son objectif de 3,8 millions $ sur cinq ans.

Fiers d’avoir accumulé à ce jour 2,8 M$ auprès de plus de 145 familles d’impact du territoire, entreprises, communautés religieuses, professionnels de la santé et fondations privées, les membres du cabinet de campagne invitent maintenant les familles de cœur des quatre coins du KRTB à se mobiliser pour la cause des soins palliatifs afin de recueillir le dernier million de dollars souhaité. Déjà, plus de 100 000 $ ont été amassés, notamment par l’entremise du spectacle-bénéfice organisé en collaboration avec la Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup.

Pour encourager cette mobilisation exceptionnelle, une vaste campagne auprès des familles de cœur du territoire se déploiera dans les semaines à venir. Forte de son porte-parole, M. Mario Dumont, cette campagne démarrera notamment par la diffusion de publicités télévisées, radiophoniques et imprimées dans les médias du grand KRTB, lesquels ont généreusement accepté de prêter main-forte à la campagne en bonifiant l’offre de diffusion.

Le don en ligne, le don mensuel, le don annuel, le don in memoriam ou planifié, voilà autant de modes de contributions à la portée des familles de cœur qui pourront ainsi démontrer leur solidarité envers les personnes en soins palliatifs et leurs proches. On peut contribuer ou en connaître davantage sur la campagne en visitant le maisondesjardinskrtb.ca.

Rappelons que les sommes recueillies dans le cadre de cette campagne majeure permettront à la Maison Desjardins de construire le premier Centre de jour spécialisé en soins palliatifs au KRTB, dans les premiers au Québec. Le Centre, avec sa clinique de gestion des symptômes, pourra accueillir dès sa première année d’opération environ 1 250 personnes malades ayant reçu un diagnostic de maladie incurable. Au-delà des soins spécialisés et de l’accompagnement offert aux personnes en fin de vie, leurs familles pourront également bénéficier de répit et de soutien. D’autre part, le nouveau Centre contribuera à briser l’isolement chez les personnes malades et favorisera le maintien à domicile, lorsque désiré.

La campagne est par ailleurs appuyée par plusieurs personnalités d’affaires et grandes familles de la région, dont ses coprésidents : M. Bernard Bélanger, président du conseil et chef de la direction chez Premier Tech ; M. Guy Bonneville, président de Lepage Millwork et M. Serge Ferrand, directeur général de la Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup. Plus de 30 membres du cabinet de campagne se sont impliqués pour cette grande cause et leur travail se poursuivra par ailleurs jusqu’au 18 juin 2020, alors que seront dévoilés les résultats de tous ces efforts collectifs lors de l’activité annuelle de golf de la Fondation.