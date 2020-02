Fermeture de la station-service Esso de La Pocatière

Photo : Facebook Esso La Pocatière.

La fermeture définitive de la station-service Esso de La Pocatière a été confirmée sur les réseaux sociaux un peu plus tôt cette semaine.

« La direction et les employés de la station remercient chaleureusement la clientèle de sa fidélité. Vous servir au cours des 12 dernières années a été un plaisir et un honneur », peut-on lire.

La direction a préféré ne pas commenter l’annonce de la fermeture. Toutefois, on nous a indiqué que le terrain de 4762 mètres carrés en zones commerciale et industrielle, avec la station-service et ce qu’il reste de l’inventaire, est à vendre pour la somme de 175 000 $.