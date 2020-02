Fête d’hiver : le coronavirus empêche la venue de sculpteurs chinois

Photo : Courtoisie.

Des Chinois qui devaient prendre un vol pour aller à Saint-Jean-Port-Joli et participer au concours de sculpture sur neige n’ont pu quitter le pays, en raison de la crise du coronavirus qui y sévit.

L’organisation de la Fête d’hiver a été avisée il y a quelques jours que les deux concurrents chinois, qui n’habitent pas Wuhan, épicentre du coronavirus, n’ont même pas pu monter à bord de leur vol pour se rendre à Saint-Jean-Port-Joli.

Rapidement, l’organisation a lancé un appel à tous sur Facebook pour compléter l’équipe qui devait être composée d’une personne du Monténégro et des deux Chinois, le premier étant toujours disponible pour participer. Finalement, deux Canadiens ont levé la main, dont un de Saint-Roch-des-Aulnaies et une autre de Halifax.

Cette situation n’affectera donc pas la tenue du concours pour cette équipe.

La fête a lieu du 7 au 10 février. Cette 25e édition doit accueillir près de 60 sculpteurs dans ses différents volets de compétition : provincial, relève, amateur et familial. Dans le cas des deux derniers, il est d’ailleurs toujours possible de s’inscrire via le site internet fete-hiver.com. En ce qui a trait au volet international, cinq équipes sont attendues cette année. Ce volet compétition s’ajoute à une programmation d’une trentaine d’activités s’adressant à tous les publics, dont un des moments phares de cette 25e édition doit être le spectacle du vendredi 7 février à La Vigie avec l’ancien chanteur du groupe Les Respectacles, Sébastien Plante, et la formation Zébulon, groupe rock québécois des années 90 connu pour ses succès Job steady, Les femmes préfèrent les ginos et Marie-Louise.