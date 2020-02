Fini les bouteilles de plastique à l’école polyvalente

Les gourdes en plastique recyclé distribuées à l’école polyvalente de La Pocatière. Photo : Maxime Paradis.

L’école polyvalente de La Pocatière vient de décréter la fin des bouteilles de plastique dans son établissement. L’annonce a été faite aux élèves le 29 janvier en après-midi.

Une gourde faite de plastique recyclé leur a alors été distribuée ainsi qu’à tout le personnel de l’école. Tous seront désormais invités à la remplir, au besoin, aux distributrices d’eau qui ont été ajoutées aux buvettes déjà existantes.

L’école polyvalente pousse même la cohérence plus loin en cessant dès le début février la vente de bouteilles d’eau ou autres boissons à la cafétéria et dans les machines distributrices. Les couvercles pour les verres à café seront également retirés de la circulation et les pailles de plastique remplacées par d’autres en carton, une mesure qui a fait un peu moins l’unanimité auprès des élèves.

Pour l’école polyvalente, ces mesures s’inscrivent en parfaite continuité avec la mission de l’école publique québécoise qui consiste, entre autres, à instruire et éduquer, en plus de s’ajouter à d’autres actions mises en place depuis 2002 afin de rendre l’établissement plus « vert ». La directrice adjointe Kathy Fortin rappelait à cet effet que l’école était déjà un exemple en matière de recyclage et de triage des matières, de la récupération des capsules de café, ainsi que du matériel électronique, informatique et audiovisuel désuet avec son projet Récuper-Action.