Jeux du Québec 2021 : Le Cirque de la Pointe-Sèche à la barre des cérémonies officielles

Crédit photo : Jean-François Papillon.

Le Cirque de la Pointe-Sèche teindra la 56e Finale des Jeux du Québec – Rivière-du-Loup 2021 de sa marque tendre et fougueuse. Le Comité organisateur de la Finale (COFJQ – 2021) a choisi de confier la production artistique de ses cérémonies officielles à la jeune troupe de Saint-Germain-de-Kamouraska.

Le COFJQ – 2021 et le Cirque travailleront donc main dans la main pour réaliser les deux événements festifs qui encadreront les compétitions. Destinées aux délégations sportives, mais ouvertes au grand public, les cérémonies d’ouverture et de clôture auront lieu les 26 février et 6 mars 2021, au Centre Premier Tech.

Porté par une équipe créative chevronnée et des acrobates spécialisés dans la haute voltige, le Cirque de la Pointe-Sèche a obtenu une reconnaissance instantanée l’été dernier avec son premier spectacle, Naval, présenté sur une paroi rocheuse en bordure du fleuve Saint-Laurent.

La direction du COFJQ – 2021 a été séduite par la qualité et l’originalité de sa proposition, ainsi que par les prouesses athlétiques de ses artisans.

« Nous sommes fiers de travailler avec cette compagnie professionnelle qui a choisi de partager son art dans les décors du Bas-Saint-Laurent. Avec son sens du spectacle, elle saura assurément émerveiller et électriser les participants », affirme Karine Malenfant, directrice générale du COFJQ – 2021.

Affairé à la conception de son deuxième spectacle estival, le Cirque de la Pointe-Sèche a accepté de sauter à pieds joints dans cette aventure qui l’entraînera hors de son habitat naturel.

« Nous sommes excités d’investir ce nouveau terrain de jeux. Inspirés par les jeunes athlètes qui prendront part à la Finale, nous repousserons nos limites pour occuper pleinement cet espace et couper le souffle des spectateurs », confie Elyme Gilbert, copropriétaire du Cirque, qui jouira d’une visibilité provinciale sans égale.

À la mise en scène des cérémonies, Valérie Bertrand-Lemay et Marie-Anne Dubé se partageront la tâche, tandis qu’Andrew McFarland, qui a travaillé pendant plus de dix ans au Cirque du Soleil, agira comme concepteur acrobatique. Les cérémonies officielles seront une présentation de Desjardins.