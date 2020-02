Photo : Facebook King of the Hill Qc.

L’ancienne Station plein air de Saint-Pacôme sera le théâtre d’un premier événement « King of the hill » les 7 et 8 mars prochains. Le concept vise à mettre en compétition deux motoneiges, snowbikes ou snowhawks à travers un parcours sinueux ponctué d’obstacles, et cela, jusqu’au sommet de la montagne.

Le promoteur de l’événement, Jean-Sébastien Soucy, organise des événements de ce type depuis une dizaine d’années. Il a choisi Saint-Pacôme après avoir aperçu la montagne de la défunte Station plein-air de l’autoroute 20, alors qu’il se rendait à Rimouski. « Le site est parfait », confie-t-il.

Pour la tenue de cette première course, il espère attirer au moins 2000 visiteurs. Pour y parvenir, il compte en mettre plein la vue avec un feu d’artifice sur le site en soirée, suivi d’un spectacle de Philippe Watts à La baleine endiablée de Rivière-Ouelle.

« Si ça fonctionne bien, j’aimerais tenir six événements de ce genre par année à Saint-Pacôme : trois en hiver et trois en été. Celui d’été, avec des motocross, des quatre-roues et des véhicules côte à côte, serait assez unique au Québec », poursuit-il.

Amateurs et professionnels

Ouverte aux coureurs amateurs et professionnels, la compétition se déroulera sur deux jours. Les qualifications sont prévues le samedi et la finale le dimanche. Les gens intéressés à participer sont invités à s’inscrire le samedi entre 7 h et 10 h. Les courses débuteront à 11 h.

Pour plus d’informations sur le prix d’entrée et d’inscription aux courses, consultez l’évènement sur la page Facebook King of the Hill Qc.