La Chambre de commerce s’associe à Secours RM

Photo : Courtoisie.

Dans le but de toujours développer de nouveaux services et donner de nouveaux avantages aux membres de la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet (CCKL), cette dernière s’associe maintenant à l’entreprise Secours RM de Saint-Pacôme dont les copropriétaires sont Pierre Bonenfant de Construction Pierre Bonenfant et sa conjointe Kariane Couture, technicienne ambulancière et formatrice en secourisme.

Secours RM est une entreprise qui se spécialise dans la vente d’articles de premiers soins. Étant donné que toute entreprise ayant au moins un employé doit avoir une trousse conforme aux normes de la CNESST sur les lieux de travail, cette offre permet aux membres de se conformer tout en bénéficiant d’un rabais de 15 % sur leurs achats.

« Nous offrons également le service rapide de vérification et de remplissage directement en entreprise, à moindre coût, pour toutes les entreprises de la MRC du Kamouraska, de L’Islet et de toute la Côte-du-Sud. Cela peut être pratique pour ceux et celles n’ayant pas de temps à consacrer à la vérification de leur trousse, » ajoute Mme Couture.

Ils offrent aussi des formations en secourisme ainsi qu’un service de secourisme événementiel qui consiste à patrouiller les lieux d’un événement et donner les premiers soins à la population en attendant les paramédics; ce qui assure une tranquillité d’esprit aux organisateurs.

« Nous savons très bien que nos entrepreneurs manquent de temps alors en s’associant avec Secours RM, cela nous permet d’offrir à nos membres un service leur permettant de s’appuyer sur des ressources professionnelles afin de s’assurer que tout est conforme. Ce sera déjà un souci de moins », indique Mme Nancy Dubé, directrice générale de la CCKL.