La Fête arctique, une réussite

Photo : Courtoisie.

Le 8 février dernier a eu lieu la Fête arctique. Organisée par Édith Blanchet (Coordonnatrice des loisirs) et Cindy Morin-Pelletier (Agente de promotion et de valorisation), celle-ci a su attirer plusieurs familles, parents et amis malgré le froid.

Malheureusement, la soirée de vendredi soir qui incluait la randonnée aux flambeaux, le feu de camp et les feux d’artifice a dû être annulée à cause des conditions climatiques plutôt extrêmes. Cependant, la tempête n’a pas empêché les activités de samedi d’avoir lieu.

Samedi après-midi, plusieurs activités étaient en place telles qu’un jeu gonflable, des jeux de kermesses, de la peinture sur la neige ainsi qu’une glissade. Aussi, pour la deuxième année consécutive, avait lieu une rencontre amicale de ballon-balai.

Dans le but de faire revivre ce sport autrefois très populaire dans la région, les municipalités environnantes ont été invitées à se former une équipe. Sainte-Perpétue, Sainte-Félicité et Saint-Pamphile ont répondu à l’appel et se sont affrontés dans une formule « round robin ». Ce sont les équipes de Sainte-Félicité et Saint-Pamphile qui se sont rendues en finale. Suite à une chaude lutte, c’est finalement l’équipe de Saint-Pamphile qui a remporté la victoire de ce tournoi amical.