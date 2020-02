La Fête d’hiver de Saint-Jean-Port-Joli a célébré en grand ses 25 ans

Photo : Courtoisie.

La Fête d’hiver de Saint-Jean-Port-Joli, qui se tenait du 6 au 9 février, s’est très bien déroulé. Le travail des sculpteurs a été exceptionnel, car ils ont bravé les intempéries pour créer des œuvres éphémères.

Les différents volets de sculpture sur neige ont débuté dès le jeudi matin avec le volet international. Réunissant plus de 80 artistes sculpteurs en provenance de l’Europe, du Mexique et du Monténégro et des quatre coins du Québec, l’évènement a une fois de plus connu un succès incontesté grâce à la qualité des œuvres réalisées et à la diversité des activités offertes sur la Place Kubota (parc des Trois-Bérets).

Au volet international, « Broken but not destroyed » représentant le Mexique/Canada a remporté le prix du public. Le prix du jury a été remis à « Toutes ses plumes s’en vont au vent » de l’équipe du Canada. Au volet provincial, la 2e place du vote du jury est allée à « Fenrir » et la 1re place à « Balance » de l’équipe des Laurentides. Le jury a aussi remis une mention à l’équipe de Québec 1 pour « Hors zone. » Du côté des artistes, ceux-ci ont voté ex aequo et ont donné la 1re place aux équipes provinciales provenant de Charny, « Incubateur éphémère », et Fenrir » de la Montérégie.

Au volet relève de la compétition, l’équipe de l’école secondaire La Rencontre de Saint-Pamphile a reçu la mention du public pour l’œuvre « Trop, trop vite », la 1re place du vote des artistes est allée à « La conquête spatiale », la seconde place à l’école Centre éducatif L’Abri de Port-Cartier 1, « Confiné dans la souffrance ». Le jury a accordé la 2e place au Centre éducatif l’Abri équipe Port-Cartier 1 et la 2e place à l’équipe de Port-Cartier 2. Enfin, au volet amateur, le prix du public et du jury a été décerné à « Dérive 2020 ».

La tempête de vendredi a quand même joué des tours aux organisateurs qui ont dû composer avec des arrivées tardives de sculpteurs et surtout l’annulation de la soirée Ras L’Bock qui se tenait à la Vigie. Les amateurs de plein air ont d’ailleurs grandement apprécié la randonnée en raquette organisée par le Vignoble du Faubourg ainsi que la marche sportive et l’expédition polaire du Musée maritime du Québec. Les tout-petits ont également été nombreux à se succéder à la glissade extérieure, aux structures gonflables et à la partie de sucre.

À l’issue de l’évènement, le comité a procédé aux tirages du concours des Iles de la Madeleine, remporté par M. Gilles Thibault. Cette activité de financement a été réalisée en collaboration Jean Bouchard inc. et la Cigale des Îles.