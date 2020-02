La Maison de la famille visite les aînés

Photo : Courtoisie.

Depuis environ un an, la Maison de la Famille de la MRC de L’Islet, par le biais de ses intervenantes, organise des rencontres dans des résidences pour personnes âgées afin de créer des liens entre les générations et briser l’isolement dont les aînés sont souvent victimes.

Ce sont, en majeure partie, des mamans avec de jeunes enfants utilisant les différents services de la Maison de la Famille (ateliers parents-enfants, programme de relevailles, haltes-garderies, etc.) qui participent à ces visites.

Durant l’activité, les mamans échangent avec les aînés qui, à leur plus grand bonheur, peuvent bercer les plus jeunes (les mamans ont le choix d’accepter ou non). Ces moments sont toujours magiques.

Les petites discussions et le plaisir de voir les enfants bouger et interagir entre eux suffisent pour mettre un sourire aux lèvres des participants et des étoiles dans leurs yeux.