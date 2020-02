La MRC de L’Islet réitère sa confiance et sa volonté de travailler avec Marie-Eve Proulx

Marie-Eve Proulx. Photo : Archives Le Placoteux.

Le préfet de la MRC de L’Islet, M. René Laverdière, renouvelle sa confiance à l’endroit de la députée de Côte-du-Sud, Mme Marie-Eve Proulx, et la volonté de la MRC à continuer à faire progresser avec elle les dossiers de Région L’Islet.

Cette sortie du préfet fait suite aux articles parus dans les médias régionaux et nationaux sur celle qui est également ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la Chaudière-Appalaches.

« À la lumière de ce qu’on peut lire dans les médias, il y a probablement des ajustements à apporter dans le travail ou l’approche de Mme Proulx », estime le préfet. « Toutefois, c’est une situation somme toute compréhensible pour une personne qui occupe de nouvelles fonctions aussi importantes à l’échelle locale et nationale, en plus d’avoir la responsabilité de trois régions administratives. Mme Proulx est une personne passionnée et dévouée pour son comté. De notre côté, nous souhaitons vraiment que cet épisode soit derrière nous et que la députée puisse en sortir grandie et plus forte pour la suite de son mandat », de renchérir M. Laverdière.

Le préfet indique l’importance de la collaboration de Mme Proulx : « La Région L’Islet a des défis importants pour les prochaines années et nous devons pouvoir compter sur l’apport de notre députée et notre ministre régionale pour les relever. » M. Laverdière souligne notamment les dossiers du crédit d’impôt à l’investissement pour les entreprises, les horaires de faction des ambulanciers dans le nord de L’Islet et le réaménagement de l’intersection formée de l’autoroute 20 et de la route 204.