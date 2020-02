La saison 2020 se prépare chez Baseball Bas-Saint-Laurent

Luc Jobin. Photo : Courtoisie.

Baseball Bas-Saint-Laurent a procédé à l’élection d’un nouveau Conseil d’administration. En voici les membres pour la saison 2020 :

Président : Luc Jobin, Rimouski;

Trésorier : Marc-Émile Dionne, Rivière-du-Loup;

Secrétaire : Eric Dion, Saint-Louis-du-Ha! Ha!;

Vice-président ligues : Mathieu Marquis, Saint-Pascal;

Vice-président développement régional : Bruno Durette, Matane;

Vice-président registraire et technologie de l’information : Richard Picard, Sainte-Hélène de Kamouraska;

Vice-président : Yannick Dumais, Saint-Fabien;

Aussi, Baseball Bas-Saint-Laurent aimerait souligner et remercier l’excellent travail du président sortant Valmond Bérubé et du secrétaire sortant, Nicolas Marquis. « Ces deux personnes ont grandement contribué à l’essor et au développement du baseball mineur au Bas-Saint-Laurent au cours des 10 dernières années. Leur contribution est remarquable et inestimable. Nous sommes d’ailleurs choyés de les voir de nouveau sur les terrains de baseball au cours de l’été prochain », d’affirmer le nouveau président de Baseball Bas-Saint-Laurent, Luc Jobin, qui est bien connu dans le milieu du baseball mineur comme entraîneur, coordonnateur régional rallye cap et plus récemment comme coordonnateur technique régional.

Par ailleurs, Baseball Bas-Saint-Laurent s’est doté de trois objectifs pour la saison 2020 : assurer la rétention de ses membres (joueurs, entraîneurs, arbitres, marqueurs, etc.), explorer des possibilités de partenariat avec les régions environnantes notamment en développant des alliances s’il y a lieu et intégrer les technologies de l’information et de communication dans les outils utilisés par ses membres.

« La saison 2020 sera très importante, car nos associations souhaitent que davantage de jeunes au Bas-Saint-Laurent jouent au baseball cet été. De plus, Baseball Bas-Saint-Laurent souhaite développer des liens avec de nouveaux milieux afin d’obtenir des occasions supplémentaires de jouer. Et toutes ces actions ne seraient possibles sans l’apport du commanditaire majeur de notre ligue, Xplornet » de conclure le président de Baseball Bas-Saint-Laurent, Luc Jobin.