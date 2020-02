La santé psychologique des producteurs agricoles : parlons-en!

Photo : amoon ra (Unsplash.com).

La 30e Semaine nationale de prévention du suicide se déroule du 2 au 8 février sous le thème « Parler du suicide sauve des vies. » C’est dans ce contexte que l’organisme Au cœur des familles agricoles (ACFA), la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches et le CISSS de Chaudière-Appalaches ont collaboré à la production d’une courte capsule vidéo de sensibilisation.

Cette vidéo d’une minute s’intitule « Demandez de l’aide » et résume les témoignages de deux producteurs agricoles de la région qui ont connu de la détresse psychologique et qui ont osé aller chercher de l’aide. On peut la visionner en cliquant ici.

Pour le président de la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches, M. James Allen, la santé psychologique des producteurs agricoles est prise au sérieux depuis déjà un bon moment : « Il faut continuer à insister sur l’importance d’oser parler. Les producteurs agricoles sont généralement des gens qui expriment peu leurs émotions et c’est cette mentalité qu’il faut briser si on veut mieux lutter contre ce fléau. Le suicide et la santé psychologique, il faut en parler, que ce soit à des proches ou à des ressources spécialisées. »

Cette capsule fait partie des gestes de prévention qui seront posés cette année par les trois partenaires que sont l’ACFA, la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches et le CISSS de Chaudière-Appalaches. D’autres actions de sensibilisation seront mises de l’avant en cours d’année, dont la diffusion des diverses ressources disponibles pour intervenir auprès d’un producteur agricole aux prises avec des idées noires.

Parmi ces ressources, mentionnons la ligne 1 866 APPELLE (277-3553) qui demeure le numéro à joindre pour toute personne vivant de la détresse psychologique ou des pensées suicidaires, ainsi que ses proches. Des ressources compétentes sont à la disposition du public, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Le travailleur de rang est une autre ressource disponible depuis quelques années. En Chaudière-Appalaches, Mme Nancy Langevin est cette ressource qui, en plus de provenir du milieu agricole, est formée pour intervenir auprès des producteurs agricoles en détresse. Les producteurs ou leurs proches peuvent la rejoindre à nancylangevin@acfareseaux.qc.ca ou au 450 768-6995.

« Tous peuvent jouer un rôle en santé psychologique. Il ne faut jamais hésiter à encourager un proche souffrant à demander de l’aide. Parler de cette souffrance et du suicide, c’est un premier pas important qui peut sauver des vies », de conclure M. James Allen.