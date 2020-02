Le marché virtuel solidaire en développement

Photo : Courtoisie.

Le marché virtuel solidaire L’Islet-sur-Terre, démarré en 2015, passera à un autre niveau, grâce à une aide financière de 155 892 $ sur trois ans. Une planification stratégique sera bientôt réalisée.

Le marché en ligne a démarré en 2015 avec le regroupement d’une vingtaine de producteurs et de transformateurs des MRC de L’Islet et de Montmagny. Maintenant, on y propose plus de 500 produits frais aux citoyens abonnés. Ils sont près de 700 à se procurer leurs paniers mensuellement, dans les sept points de services (dont Sainte-Louise, Saint-Roch-des-Aulnaies, Saint-Jean-Port-Joli et L’Islet-sur-mer, point de chute principal).

Le nouveau financement servira à faire un exercice de planification stratégique, l’élaboration d’un plan de promotion et de communication ainsi que la révision de la plate-forme web.

« Pour commencer, c’est une planification. On regarde avec les producteurs et partenaires du projet où on en est actuellement avec le marché, puis on travaille ensemble dans le but de faire bonifier le marché pour les prochaines années », a dit Joëlle Gendron, chargée de projet à la MRC de Montmagny.

Ils envisageront aussi l’acquisition d’équipements, pour la conservation des aliments par exemple, et l’élaboration d’une stratégie de développement du marché des restaurateurs.

Cela devrait permettre d’assurer la pérennité du Marché virtuel, car il constitue un outil structurant pour le développement de l’agriculture et l’occupation des deux territoires.

« Il y a des choses à améliorer, à bonifier et c’est là-dessus qu’on veut de l’aide financière. Ce n’est pas pour des opérations, mais pour bonifier le projet », a ajouté Mme Gendron.

L’organisme hôte du marché virtuel est Terra Terre Solutions écologiques.

L’argent provient du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR).