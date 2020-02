Stéphanie Sénéchal, agente de concertation chez COSMOSS Kamouraska, ainsi que Gervais Parent, propriétaire de la boulangerie. Photo : Courtoisie.

Au terme de la 1re édition du concours « Mon boss c’est le meilleur », Boulangerie La Pocatière a remporté le titre « d’Employeur engagé pour la réussite éducative ».

Lancé en janvier dernier par les partenaires COSMOSS de Kamouraska, ce concours vise à mettre en valeur les bons coups des employeurs dans la réussite scolaire des étudiants qu’ils embauchent. L’entreprise s’est mérité cette distinction au terme des propositions reçues par les étudiants ayant participé au concours. Boulangerie La Pocatière a en effet démontré qu’elle offrait des mesures de conciliation études-travail, notamment en adaptant les horaires aux périodes d’examen, en offrant un horaire de 20 h ou moins par semaine, en s’informant de la réussite scolaire et en encourageant ses employés dans leurs projets de vie.

Deux étudiants participant au concours ont par ailleurs remporté un chèque-cadeau d’une valeur de 100 $ à dépenser dans les commerces de la région, valorisant ainsi l’achat local auprès des jeunes. Il s’agit de Jonathan Chénard de Saint-Philippe-de-Néri et Sandrine Lizotte de Rivière-Ouelle. Le concours « Mon boss c’est le meilleur » s’est tenu dans le cadre de la 15e édition des Journées de la persévérance scolaire (JPS) qui ont lieu du 17 au 21 février 2020 partout au Québec. Il s’agit d’une invitation à tous les acteurs de la société à faire partie du mouvement d’engagement pour valoriser la persévérance scolaire et la réussite éducative. Dans ce contexte, les employeurs jouent un rôle essentiel. Les entreprises et organismes ont plusieurs pistes d’action à leur portée pour valoriser l’éducation auprès de leurs jeunes employés.