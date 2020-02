L’emploi à l’honneur pour un mois au Kamouraska

L’événement la « Semaine de l’emploi » qui se déroulait au Kamouraska ces dernières années est remplacé par l’événement « Le Bas-Saint-Laurent : en action pour l’emploi! » Ce changement apporte avec lui des activités qui s’échelonneront désormais sur plus d’un mois.

Cinq déjeuners rencontres s’adressant aux employeurs et aux chercheurs d’emplois sont prévus dans le cadre de cette nouvelle mouture de l’événement, du 21 février au 27 mars. Ceux-ci porteront notamment sur l’immigration, la reconnaissance des acquis, la fidélisation des employés ainsi que la santé mentale et le travail.

« En offrant une programmation sur une plus longue période de temps, on s’assure d’avoir la participation des chercheurs d’emplois et des employeurs à plusieurs activités », précise Hélène Marquis, directrice du bureau Services Québec de La Pocatière.