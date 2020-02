Les petites industries rurales : les tanneries

La tannerie de Saint-Roch-des-Aulnaies. Crédit photo : Archives de la Côte-du-Sud.

On oublie parfois que les petites industries rurales ont très tôt contribué à l’économie locale. C’est le cas des tanneries que l’on retrouvait à Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Roch-des-Aulnaies et Saint-Pascal.

En 1900, Thomas Bouchard s’aventure dans ce créneau à Saint-Roch-des-Aulnaies. En 1935, l’entreprise est confiée à ses deux fils Joseph et Charles. Les propriétaires comptent sur les cultivateurs de Saint-Roch, de Saint-Jean-Port-Joli et de Sainte-Louise pour leur fournir des peaux. Pour le tannage, ils font venir de l’écorce de pruche par goélettes. En plus de la préparation du cuir, s’ajoute la confection de pièces d’attelage, de harnais de colliers et d’une trentaine de bottes de cuir pour les draveurs. Reprise en 1984 par la famille Boucher de Saint-Pascal, elle ferme toutefois ses portes en 1998.

À Saint-Jean-Port-Joli, sur le site du moulin des Trois Saumons, l’une d’elles a été mise en opération par Cyrille Couillard vers 1935. Celle-ci pouvait traiter de 1200 à 1500 peaux par année. Émile Boucher exploite une entreprise semblable dans le deuxième rang de la municipalité.

À Saint-Pascal, l’industrie du tannage est ancienne. En 1831, on y compte deux tanneurs : Jean Gravelle et Henry Lebrun. Pierre Pinet, pour sa part, ouvre son atelier en 1881. Deux autres tanneries seront également en activités à Saint-Pascal à la même époque. L’une est mise sur pied par Joseph Boucher en 1896, rue de la Gare. Au début, l’atelier se retrouve au sous-sol de sa maison. L’entreprise est reprise par son fils Paul-Émile en 1935. Elle produit 400 peaux de veau et 200 peaux de bœuf vers 1938. Fils de Joseph, Bonaventure travaille dans l’usine avant d’ouvrir en 1968 la Tannerie des Ruisseaux. Enfin, la tannerie Morin se situant au 4e rang sera plutôt modeste avec une production de 100 peaux environ annuellement à la fin des années 1930.

Ces quelques exemples montrent bien que certaines petites industries rurales ont réussi à se tailler une place dans l’économie régionale. Mais plus encore, elles ont donné une couleur particulière aux municipalités de la Côte-du-Sud.