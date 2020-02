Les récits de la Côte-du-Sud sous la loupe de la conteuse Carole Legaré

Photo : Courtoisie.

Reconnue pour sa passion envers la préservation du patrimoine immatériel et son implication culturelle, la conteuse Carole Legaré vient scruter les contes et récits de l’époque victorienne qui jalonnent le long du Saint-Laurent, depuis Lévis jusqu’à Rivière-Ouelle. L’artiste visitera donc les lieux identitaires de la Côte-du-Sud pour la création de son prochain spectacle de contes autour des grandes figures de notre histoire.

En résidence de création dans la Chaudière-Appalaches, Carole Legaré s’intéresse à l’héritage de héros plus grands que nature tels que ceux décrits dans les écrits de Philippe-Aubert de Gaspé, Louis Fréchette, Thomas Chapais et Pierre-George Roy. La figure du capitaine Elzéar Bernier, dont la vie est une source inépuisable de récits, est également visée par la conteuse qui souhaite transposer en contes certains hauts faits de l’époque victorienne ayant marqué l’histoire régionale.

Pour en découvrir davantage, l’artiste visitera dans les prochaines semaines les collections du Musée de la mémoire vivante à Saint-Jean-Port-Joli, le Musée maritime du Québec à L’Islet, effectuera un passage obligé par les trésors des Archives de la Côte-du-Sud et de la Société d’histoire de Lévis, le tout pour dénicher des perles littéraires et historiques. Des lieux comme le quai de Rivière-Ouelle et le Collège Sainte-Anne trouveront également leur place dans la trame de ces nombreux récits qui longent le Saint-Laurent et qui ont été mis en mots par Fréchette.

Ce travail de recherche, mené grâce à l’appui des institutions muséales de la Côte-du-Sud et de la Maison natale de Louis Fréchette, est aussi l’occasion pour Carole Legaré de travailler de concert avec le conteur primé Jocelyn Bérubé, résident de L’Anse-à-Gilles, qui a accepté d’aider à la conception du projet. Carole Legaré souhaite pouvoir revenir dans la région, au terme de sa résidence, pour présenter ses trouvailles aux résidents de la Côte-du-Sud.

Originaire de la Mauricie, Carole Legaré a vécu sur la Côte-du-Sud avant de s’établir à Lévis. Elle se fait d’abord connaître comme musicienne, notamment en fondant l’ensemble Tirelou, puis comme chanteuse soliste. Très impliquée dans la communauté culturelle et artistique, elle mobilise la population autour de la sauvegarde de la maison qui a vu naître l’illustre écrivain canadien-français Louis Fréchette, dont l’héritage est menacé. Passionnée par cette œuvre immense, Carole Legaré s’intéresse de plus en plus à la transmission des contes et récits et à la richesse de la langue, l’amenant à fonder le Festival international du conte du Jos Violon. Reconnue pour son implication et les projets culturels porteurs qu’elle a mis en place, elle se voit décerner de nombreux prix et mentions, dont le Prix Étienne-Chartier du Patriote de l’Année en Chaudière-Appalaches et le Prix du Lieutenant-Gouverneur remis par le Gouvernement du Québec. Elle est actuellement bénéficiaire d’une bourse du Conseil des Arts et des Lettres du Québec, en collaboration avec la MRC de L’Islet et la Ville de Lévis, pour son projet de création en contes.