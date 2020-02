LHCS Coors Light : Grave accident lors de la série opposant les Seigneurs et l’Impérial

L'Impérial de Saint-Pascal a éliminé les Seigneurs de La Pocatière. Photo : Facebook l'Impérial de Saint-Pascal.

L’Impérial de Saint-Pascal a causé toute une surprise le week-end dernier en éliminant les Seigneurs de La Pocatière. Cette victoire a toutefois été ternie par un grave accident survenu à la fin du match disputé samedi au Centre sportif de Saint-Pascal, qui aurait pu avoir des conséquences majeures pour le joueur de l’Impérial qui en a été victime.

Après avoir subi un cinglant revers de 7-2 lors du premier duel de la série quart de finale dans l’Est, l’Impérial de Saint-Pascal s’est bien battu devant ses partisans, le samedi 22 février, signant un gain de 4-1 et forçant la tenue d’un troisième match dimanche après-midi à La Pocatière.

Ce match s’est toutefois terminé sur une triste note. Lors d’une altercation opposant le joueur Alexandre Chrétien des Seigneurs de La Pocatière et le défenseur de l’Impérial Janin Desjardins, ce dernier a vu son bras être sectionné par le patin d’un des arbitres qui tentaient de séparer les deux joueurs. Un ambulancier présent à titre de spectateurs et les soigneuses des deux équipes sont intervenus rapidement avant l’arrivée d’autres paramédics.

« Une opération au bras a été nécessaire pour rafistoler les tendons de Janin qui ont été déchirés par ce coup de patin », mentionne Éric Lemelin, directeur général de l’Impérial.

Malgré tout, le défenseur s’est présenté au Centre Bombardier le jour même après être sorti de la salle d’opération, attelle au bras, pour encourager les membres de son équipe. L’Impérial a d’ailleurs remporté cet ultime affrontement contre les Seigneurs par la marque de 1-0 en prolongation, éliminant ainsi la formation pocatoise.

« C’était un match fort en émotions dimanche après-midi, mais fort enlevant. Les spectateurs en ont eu pour leur argent. Dans le cas de Janin, par contre, sa saison est terminée », précise Éric Lemelin.

L’Impérial rencontrera le Fondations B.A. de Trois-Pistoles dans la deuxième série demi-finale 3-5 de la division Est, dès samedi prochain.

Pavage Jirico vs Décor Mercier

La première série demi-finale de cette division a toutefois été présenté samedi soir entre le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli et le Décor Mercier de Montmagny. Les Magnymontois ont signé le premier gain 4-2 à domicile. Les matchs #2 et #3 auront lieu respectivement vendredi à 21 h au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli et le lendemain à l’aréna de Montmagny à 20 h 30.