L’Islet en mode séduction avec les familles et les aînés

Photo : Courtoisie.

La municipalité de L’Islet mise sur les familles et les aînés pour réactualiser sa politique familiale et des aînés.

Un comité composé de parents, d’aînés et de représentants de la communauté a été formé pour consulter les différents groupes d’âge sur leurs besoins et proposer un plan d’action axé sur la qualité de vie pour les prochaines années.

« Le visage de notre municipalité, comme celui des familles, des jeunes et des aînés a beaucoup changé au cours des dernières années », d’expliquer Jean-François Pelletier, maire de L’Islet.

« De nouveaux enjeux et réalités apparaissent ou s’accentuent. On peut penser à l’arrivée de familles immigrantes dans notre communauté, au vieillissement de notre population, à l’augmentation des familles monoparentales ou encore à la crise climatique. Tous, enfants, jeunes, parents ou aînés qui vivent à L’Islet apportent un dynamisme et une vitalité à notre municipalité. Il est important pour nous de rester connectés à leurs besoins afin de leur assurer une belle qualité de vie, pour qu’ils veuillent continuer de vivre à L’Islet ou de s’y installer. »

Après une consultation des partenaires l’automne dernier, d’autres rendez-vous sont prévus d’ici la fin mars, dont un bar à idées auprès des jeunes de l’école secondaire Bon-Pasteur (27 février), une tournée dans les résidences d’aînés en février, une consultation auprès des aînés autonomes (12 mars) et une activité auprès des parents d’enfants de 0 à 17 ans (19 mars).

Enfin, un sondage électronique sera envoyé à toute la population au printemps afin de prioriser collectivement les actions à réaliser. La politique et le plan d’action seront finalisés au courant de l’année 2020.