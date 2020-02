Local recherché : Le Dépano-Meubles de Saint-Jean-Port-Joli en péril

Photo : Courtoisie

Le Dépano-Meubles, vous connaissez? Cet endroit où vous pouvez tout trouver à petit prix, cet endroit où les familles moins nanties peuvent trouver de quoi meubler, équiper et décorer leur appartement, sans compter les jouets, équipements pour poupons et autres objets utiles. Cet endroit formidable doit malheureusement se relocaliser.

« En effet, suite aux décès des propriétaires du bâtiment actuel, nous devons quitter notre local. Ce qui ne devait être au départ qu’un local temporaire a duré 12 ans. Nous tenons à remercier chaleureusement cette famille qui nous a hébergés durant tant d’années, qui nous a apporté plus que nous pouvions attendre. Merci infiniment », a indiqué Isabelle Bourgault, directrice de la Maison de la Famille de la MRC de L’Islet.

Maintenant, l’organisme doit songer à la survie de ce magasin essentiel pour la communauté. Il est important que le service soit maintenu. « Nous cherchons donc un local adapté au service, idéalement avec une très grande visibilité, un endroit très passant et accessible à tous. Nous devons déménager au plus tard à la fin du mois d’avril », a ajouté Mme Bourgault, invitant les gens qui ont des solutions ou un local à la contacter par courriel à maisondelafamille@globetrotter.netou au 418 710-0358 le plus rapidement possible. « Avis à notre clientèle, de gros rabais sont offerts, question de diminuer notre inventaire. Profitez-en », conclut-elle.