Marie-Eve Proulx rencontre les paramédics

Marie-Eve Proulx. Photo : Archives Le Placoteux.

Suite à leurs revendications, des rencontres entre les paramédics de la région et la députée et ministre Marie-Eve Proulx ont déjà eu, ou auront lieu prochainement, de l’avis de sa directrice des communications et attachée de presse Amélie Dionne.

Une première avec les paramédics de L’Islet-Nord s’est d’ailleurs déroulée le 21 février dernier, a-t-elle précisé. « La ministre est à l’écoute des représentants et sensibles à leurs revendications qu’elle partagera avec sa collègue ministre de la Santé », ajoute Mme Dionne.