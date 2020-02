Souvenance, Denise Beaulieu, photographie numérique, 14x 11 po; 2018.

Le comité d’exposition de La Pocatière invite au vernissage de l’exposition « Mirage sur le Saint-Laurent » de l’artiste Denise Beaulieu. Il se tiendra le 5 mars de 17 h à 19 h (formule 5 à 7) à l’Espace Expo de la Mosaïque, 900, 6e Avenue à La Pocatière.

Venez rencontrer l’artiste et découvrir ses œuvres uniques. Originaire de Cocouna, près de Rivière-du-Loup, Denise Beaulieu est photographe de formation. Elle nous le prouve bien dans la recherche artistique particulière qu’elle nous présentera.

Allégorie du temps qui passe, l’exposition nous plongera dans la brume du fleuve et de ses secrets. Telle une illusionniste, l’artiste nous emmène 150 ans passés, dans la baie de Cacouna. Un voilier trois mats s’y est ancré, aujourd’hui ou hier, on ne le sait plus. Mystère, mirage, paysage du passé sur un média actuel. C’est en venant discuter avec Denise Beaulieu que vous pourrez découvrir l’évènement qui déclencha la création de cette exposition d’ambiance marine.

Prenez note que l’exposition se poursuivra jusqu’au 13 avril 2020. Vous pouvez maintenant voir nos expositions aux heures d’ouverture de la bibliothèque : les lundis, mardis et jeudis soirs, de 19 h à 21 h, les vendredis après-midi de 13 h à 16 h, ainsi que les samedis et dimanches matin de 10 h à midi.