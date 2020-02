MUTE, Jean-François Mercier et Francostalgie

Jean-François Mercier. Photo : Courtoisie.

Punk rock, humour et chanson française seront à l’honneur au cours des prochaines semaines.

Le vendredi 6 mars 21 h, rendez-vous au Ras L’Bock de Saint-Jean-Port-Joli pour un show qui va brasser avec les gars de MUTE. Rapide, technique et mélodique : voici quelques qualificatifs pour décrire la musique de MUTE.

Aussi, Jean-François Mercier est de passage en mars. À l’ère de la rectitude, des réseaux sociaux, des faux scandales et des « fake news », Jean-François Mercier fait le pari que son humour sera apprécié à sa juste valeur. Ne ratez pas cette supplémentaire le samedi 7 mars 20 h à la salle Edwin-Bélanger.

Également, Francostalgie est une grande revue musicale rassemblant 65 succès francophones d’un continent à l’autre qui ont marqué l’histoire de la musique entre les années 1965 et 1995. De Johnny Hallyday à Céline Dion, en passant par Robert Charlebois, Joe Dassin, Indochine, Patrick Bruel et plus encore, le spectacle transporte d’une époque à une autre, faisant place à tous les styles musicaux et à une multitude d’ambiances et d’émotions, le dimanche 8 mars 20 h à la salle Edwin-Bélanger.

Achetez vos billets au bureau des Arts de la scène, par téléphone au 418 241-5799, chez Jean Coutu Montmagny et en ligne au www.adls.ca.