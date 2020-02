Nouveau site web chez Apprendre Autrement

Photo : Courtoisie.

Après plusieurs mois de travail créatif, Apprendre Autrement présente son nouveau site Internet. Passionnée et innovatrice, Mélanie Morneau, agente web et graphiste, a collaboré avec la photographe Catherine Chouinard pour capter et mettre en relief les valeurs et le dynamisme de l’organisme.

Que ce soit pour nous transmettre une demande d’aide pédagogique ou encore pour demander une visite de la Bibliomobile à domicile, il est possible désormais de communiquer directement avec l’organisme par le site Internet. Il en sera de même pour faire des demandes de collaboration ou de participation aux projets.

Aussi pour faire un don, parrainer le service de soutien pédagogique pour un élève ou payer une carte de membre en ligne, il sera possible de le faire en se rendant à la section « Don en ligne » du site Internet.